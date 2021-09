Istat, Brunetta: lavoro straordinario durante la pandemia

(Teleborsa) - Il ministro della Pubblica Amministrazione,, ha aperto il Festival della Statistica e della Demografia a Treviso sottolineando il ruolo dell'Istat durante lae di contrasto al fenomeno delle. "Ciò che non si può misurare non si può migliorare. A nome del Governo ringrazio le donne e gli uomini dell'Istat per la straordinaria attività svolta dall'inizio della pandemia per misurare l'impatto della crisi sanitaria ed economica. Lavoriamo insieme per informare meglio il Paese e contrastare le fake news", ha dichiarato il ministro. “Le istituzioni, i decisori pubblici, le famiglie e le imprese hanno così potuto contare in ogni momento su una fotografia puntuale della, analizzare gli effetti dell’sull’economia e sulla società e compiere scelte informate”, ha aggiunto.“All’Istat adesso spetta un altro compito: fornire le risposte per supportare e monitorare la ripresa, per registrare gli effetti delle riforme che ci siamo impegnati a realizzare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in definitiva, per costruire una nuova Italia”, ha dichiarato il ministro. Brunetta ha poi difeso la scelta del Governo di estendere l'utilizzo delsuoi luoghi di lavoro. "Siamo all'ultimo miglio, l'ultima fase prima dell'immunità sociale", ha sottolineato, "se così sarà quest'anno sarà un anno felice e cresceremo al 6% di PIL, da boom economico. Soprattutto arriveremo alla sicurezza, al superamento dell'emergenza".All'evento di apertura ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,. La settima edizione del Festival della statistica e della demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica (SIS), dall’Istat e dalla Società Statistica “Corrado Gini” si concluderà domenica 19 settembre