Mercati europei positivi nel giorno delle quattro streghe

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Quella di oggi è una seduta estremamente tecnica e caratterizzata da maggiore volatilità, in quanto scadono contemporaneamente futures e opzioni su azioni e indici (chiamata delle "").L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'continua gli scambi a 1.765,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,74%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,67%.Avanza di poco lo, che si porta a +101 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,73%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%, composta, che cresce di un modesto +0,33%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,77%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,45%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.664 punti.Positivo il(+0,95%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,52%).In luce, con un ampio progresso dell'1,85%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,51%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,59%),(+3,48%),(+2,71%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.