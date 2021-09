Renault, taglio di 2.000 posti di lavoro nel settore ingegneria per transizione green

Renault

(Teleborsa) - La casa automobilistica franceseha annunciato ilnel settore dell'ingegneria e del supporto in Francia, anche a causa dell'accelerazione vero la produzione di auto elettriche. Ciò implica quindi un cambiamento nelle professionalità richieste eIl gruppo - che avevadi posti di lavoro nel Paese - nell'ambito di una vasta ristrutturazione per tornare alla redditività, ha avviato colloqui con i sindacati per i nuovi tagli. Nel complesso - secondo quanto si legge in una nota - Renault creerà 500 nuovi posti di lavoro netti, dopo aver assunto 2.500 persone in altre funzioni.registra unarispetto alla vigilia sulla Borsa di Parigi, e si attesta a 29,04 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area divista a 28,82 e successiva a quota 28,61. Resistenza a 29,29.