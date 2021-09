Aquafil, Intermonte alza target price e stime EBITDA 2021

Aquafil

(Teleborsa) - Intermonte ha rivisto al rialzo ildi, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali: da 9,10 a 9,30 euro, conconfermato a Outperform. L'investment bank osserva che la società ha riportato risultati superiori alle attese nel secondo trimestre, "evidenziando unagrazie ad un deciso recupero dei volumi e ad un price & sales mix solo lievemente negativo".Alla luce dei risultati trimestrali e delle aspettative positive per il secondo semestre, Aquafil prevede fatturato e redditività in linea con il primo semestre e un, grazie ad un miglioramento sia della redditività che della PFN. Ciò porta Intermonte a ritenere che ci sia "un leggero upside rispetto alle nostre stime precedentemente pubblicate, quantificabili a circa 2,2%/2,1% a livello di EBITDA 2021/22" e a stimare un indebitamento netto a 199 milioni di euro a fine anno, ovvero un rapporto PFN/EBITDA di 2,7x, in calo rispetto a 3,7x di fine 2020."Riteniamo che il concretizzarsi di un miglioramento delle prospettive e di un secondo aumento consecutivo delle stime dopo diversi trimestri di tagli possa rappresentare un buon punto di partenza per rivedere una storia che offre, un argomento che sta diventando sempre più attuale", scrivono gli analisti dell'investment bank.