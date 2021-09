Borsa, titoli dell'acciaio e minerari in forte perdita su timori fallimento Evergrande

Arcelormittal

(Teleborsa) - I titoli dei più grandi operatori mondiali dei settori dell'sono in pesante perdita sulle Borse di tutto il mondo a causa dei timori per l'impatto di un possibile fallimento di Evergrande. Il colosso immobiliare cinese è pesantemente indebitato e il suosull'intero comparto immobiliare cinese, che ha già segnalato segnali di debolezza ad agosto. Evergrande ha perso oltre 10% nella seduta odierna sulla Borsa di Hong Kong, raggiungendo i minimi in 11 anni.Affondacon i prezzi allineati a 24,98 per una discesa dell'8,15%, crollacon i prezzi allineati a 1.778,8 per una discesa del 5,07%, in caduta libera, che si attesta a 4.588, con un calo del 5%, in calo, che si attesta a 13,6, con un calo del 2,12%, così comecon i prezzi allineati a 2.362,5 per una discesa dell'8,82% e Fortescue Metals, che ha chisuo a -3,73% a Sydney.Le azioni dei metalli e del minerale di ferro sono state già sotto pressione recentemente, poiché la Cina intende. Secondo le stime di UBS, la produzione dovrebbe essere vicina a 1,07 miliardi di tonnellate nel 2021-22 e stabile nel 2022-23. Si tratta di circa il 5% in meno rispetto alla precedente previsione di 1,13 miliardi di tonnellate.