Future USA in pesante ribasso in attesa dell'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in rosso, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe. Da un lato, c'è attesa per il meeting della Federal Reserve, dal quale potrebbe emergere una linea temporale più precisa per il tapering, dall'altro crescono le; ai recenti dati macroeconomici deludenti si aggiunge il possibile default di Evergrande e le ripercussioni a catena sui settori real estate e bancario.Il contratto sulperde l'1,80% a 33.963 punti, mentre quello sullolascia sul terreno l'1,61% a 4.361 punti. Il derivato sulsegna un -1,47% a 15.108 punti.Sul fronte, la giornata è priva di grandi spunti. Dopo l'Opening Bell, l'Associazione nazionale dei costruttori diffonderà i dati sulla fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni.Tra inella seduta odierna ci sono(studi hanno dimostrato che il suo vaccino è sicuro ed efficace se usato nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni),(il suo farmaco per il cancro al seno Enhertu ha mostrato risultati positivi in uno studio di fase tre),(upgrade) e(timori di un rallentamento economico globale legato al mercato immobiliare cinese).