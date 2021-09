MEF, controversie pendenti in calo nel primo semestre

(Teleborsa) - Lescendono per la prima volta sotto la quota delleunità (297.458) con una la diminuzione delrispetto a fine 2020. Lo rende noto il Ministero dell'economia e delle Finanze nel Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario di aprile-giugno 2021.Leinstaurate in entrambi i gradi di giudizio sono aumentate del 6,11% nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 a 37.442 mentre le controversie definite, pari a 54.136, sottolinea il Rapporto, "registrano un aumento tendenziale del 139,88% ed evidenziano una forte ripresa dell'attivita' giudicante con valori in linea con quelli del 2019, anno nel quale non era in vigore la normativa emergenziale Covid-19". In dettaglio, i ricorsi presentati presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP) sono stati pari a 25.558, in aumento dello 0,75%; le definizioni, pari a 37.983, hanno registrato un aumento del 146,43%. Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 11.884, sono risultati in aumento del 19,82%; le definizioni, pari a 16.153 provvedimenti, sono aumentate del 125,76%.Nellela quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si e' attestata al 50%, per un valore complessivo di 1.910,06 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente e' stata di circa il 26%, per un valore di 390,21 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi e' stata dell'11%, per un valore complessivo di 1.076,50 milioni di euro.Nellela quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore e' stata del 48%, per un valore complessivo di 1.100,34 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente e' stata di circa il 29%, per un valore complessivo di 501,03 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l'8%, per un valore complessivo di 256,44 milioni di euro. Circa il 27% delle controversie totali sono state discusse con strumenti di videoconferenza. In particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto in primo grado si attesta al 25% e in secondo grado al 32%. Nelle Commissioni tributarie del Nord-Est la percentuale di svolgimento delle udienze da remoto è superiore al 53%.