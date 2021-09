Petrolio in forte calo con dollaro ai massimi mensili

(Teleborsa) - Scambiano al ribasso i prezzi del petrolio in scia al rafforzamento del dollaro visto dagli addetti ai lavori come moneta rifugio per l'avvicinarsi dell'appuntamento con la Federal Reserve, questa settimana, che potrebbe annunciare i tempi del ritiro degli stimoli all'economia.Il biglietto verde si muove così ai massimi da un mese dopo le notizie preoccupanti giunte dalla Cina in merito all'imminente defauit del colosso immobiliare China Evergrande.Frattanto il valore delregistra un ribasso dell'1,58% a 74,15 dollari al barile mentre il prezzo del greggioè in flessione dell'1,95% a 70,57 dollari.A pesare sulle quotazioni del greggio è anche graduale ripresa della produzione del petrolio negli Stati Uniti dopo i rallentamenti delle ultime settimane causati dall'emergenza uragani.