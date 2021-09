Schnabel (BCE): il ritmo degli acquisti di bond diventa meno importante

(Teleborsa) - "Man mano che le prospettive di inflazione migliorano,quanto una banca centrale acquista o quando inizia una riduzione del, ma piuttosto quando tali acquisti terminano. È la data di fine che segnala che le condizioni per un aumento dei tassi di policy si stanno avvicinando". È quanto dichiarato da- membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) - in un incontro organizzato dalla banca centrale della Lettonia.La riduzione del ritmo degli acquisti netti di attività nel quadro del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) è stata la novità più importante del meeting della BCE di settembre . È probabile che i commenti di Schnabel siano stati visti comedel ritmo di acquisto di obbligazioni, mentre l'economia della zona euro si riprende dalla pandemia e le aspettative di inflazione aumentano."La pandemia ha dimostrato che gli acquisti di asset sono uno strumento di politica monetaria indispensabile durante i periodi di stress dei mercati e di recessione economica,- ha spiegato l'economista tedesca - Dopo aver calmato i mercati finanziari, i nostri acquisti di asset hanno contribuito a rafforzare la fiducia ea sostenere l'economia e le prospettive di inflazione"."Man mano che le condizioni economiche iniziano a normalizzarsi e le prospettive di inflazione migliorano - ha però aggiunto - c'è unpoiché il canale di ribilanciamento del portafoglio lascia il posto al canale di segnalazione". Con "signalling channel", Schnabel si riferisce al fatto che gli acquisti di attività segnalano l'intenzione delle banche centrali di mantenere i tassi ufficiali più a lungo. "Gli acquisti di asset possono fungere sempre più da potente strumento di impegno, rafforzando le indicazioni prospettiche e riducendo l'incertezza sul futuro andamento della politica monetaria", ha aggiunto.