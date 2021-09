Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,30%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Hera

Italgas

mid-cap

Falck Renewables

ERG

Alerion Clean Power

Ftse SmallCap

Ambienthesis

algoWatt

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 38.027,6, in diminuzione di 494,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 363, dopo aver avviato la seduta a 361.Tra le azioni italiane adell'indice utility, risultato negativo per, con una flessione dell'1,37%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,78%.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,54%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,58% sui valori precedenti.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,79%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,51% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,05% sui valori precedenti.