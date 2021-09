Terza dose vaccino, al via da oggi in Italia

(Teleborsa) - Mentre la curva dei contagi è sotto controllo, si parte oggi incon le somministrazioni dellaper i, circa tre milioni diIn occasione della campagna, il Commissario per l'emergenza generalesi è recato all'Hub vaccinale di Villorba in provincia di Treviso accolto dal Presidente della Regione Lucae dall'assessore alla salute del Veneto Manuelaalla presenza di numerose autorità. "Oggi siamo a 41 milioni di italiani vaccinabili che si sono vaccinati. Quindi, siamo a circa il 76% degli over 12" ha detto. "Come dice Mattarella, si tratta di unin salvo chi è intorno a noi. Non si può essere egoisti e in questo i giovani ci hanno dato una grande lezione, visto che la platea 20-29 anni è quellaTemporeggia, invece, sulla possibilità di allargare la platea delle terze dosi anche alle altre categorie:Nei prossimi giorni si darà presumibilmente il via libera per le Rsa, gli over 80 e i sanitari che sono in prima linea"."Da oggi in tutta Italia si inizia a somministrare la dose aggiuntiva alle persone più fragili", ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza parlando di "importante passo avanti per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole. Ancora una volta grazie a tutto il personale sanitario".Attesa per la giornata di oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che di fatto renderà obbligatorio il greenpass dal prossimocoinvolgendo una platea di circa