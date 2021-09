(Teleborsa) - In relazione a quanto dichiarato oggi dal Presidente di Ita,, e in particolare al fatto che la valutazione del marchiosarebbe "non realistica", i Commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria confermano che la stima rappresenta il valore minimo risultante da una perizia, dovuta per Legge e operata da un professionista terzo incaricato dalla procedura, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.