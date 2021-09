Attuazione PNRR, Salini (Webuild): serve risolvere problemi strutturali costruzioni

Webuild

(Teleborsa) - "L'Italia ha una grande occasione per cambiare passo. Tanto è stato fatto con le risorse del PNRR e con la volontà politica di rendere concreti i progetti di investimento infrastrutturale in tutto il Paese. Ma per realizzare rapidamente le opere nei tempi previsti servee mettere il Sistema Italia nel suo complesso, con istituzioni, imprese, banche, in grado di realizzare le infrastrutture, generando PIL e occupazione". È quanto ha affermatodi, intervenendo al Summit "EY Riforma Italia. Now, Next and Beyond", organizzato da EY e Luiss Business School, durante il quale è stato presentato un sondaggio che mostra come il 68% dei manager abbia fiducia in come il governo gestirà l'attuazione del Piano."È necessario, per mettere le imprese in condizioni di operare in maniera competitiva e nel rispetto delle regole di mercato", ha aggiunto Salini."È un momento di transizione epocale - ha aggiunto il numero uno della società attiva nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria - Per dare un volto nuovo all'Italia serve. Come Webuild stiamo investendo e abbiamo rilevato imprese in difficoltà e salvato migliaia di posti di lavoro, sostenendo anche tutta la filiera di imprese più piccole, perché sentiamo la responsabilità sociale nei confronti del tessuto industriale di questo Paese, che vanta incredibili eccellenze nel settore. Ma abbiamo bisogno di strumenti che rendano efficaci questi sforzi. Abbiamo bisogno di soluzioni nel presente, per potere successivamente pianificare anche il futuro".