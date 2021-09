Bollette, Cingolani: mitigheremo aumenti per alcune categorie

(Teleborsa) - "Sappiamo che ci saranno aumenti nelle bollette e ci stiamo già. Lo ha detto il Ministro per la Transizione ecologica,in un'intervista al Corriere della Sera."Prima arrivavano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci unauesta volta sta accadendo il contrario", ha sottolineato Cingolani, in vista del consiglio dei ministri che si occuperà del tema. "Per una volta - rivendica Cingolani - stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Su questo il Governo sta lavorando attentamente per capire il trend in atto e per avviaresenza perdere di vista "la necessità di interventi strutturali, da mettere in campo non solo a livello interno, ma anche europeo".In parallelo "ci sono i nostri impegni globali: i lavori preparatori della COP26 che co-presidiamo insieme alla Gran Bretagna. Ci sarà poi il G20 presieduto da Draghi. Non si tratta di chiacchiere ma diha spiegato Cingolani.