BPER conclude il programma di acquisto di azioni proprie

BPER Banca

BPER

(Teleborsa) -ha reso noto che in data 20 settembre 2021 si è- avviato il 15 settembre 2021 scorso - a servizio di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie BPER Banca ai dipendenti del Gruppo nel contesto del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021 destinato al personale considerato strategico", del sistema incentivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto. Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di BPER Banca del 21 aprile 2021.Nei 4 giorni di esecuzione del programma (15, 16, 17 e 20 settembre 2021),ha complessivamente, pari a circa lo 0,14% del capitale sociale, per untotale dia un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7852 euro.Nel frattempo, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1,71 euro.