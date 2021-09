Delta Air Lines "migliore compagnia per i viaggi d'affari"

Delta Air Lines

(Teleborsa) -è stata premiata come "Migliore Compagnia per i viaggi d'affari" agli, la cui serata di gala si è tenuta ieri sera, lunedì 20 settembre, presso l’Alcatraz di Milano.La motivazione per l'assegnazione del premio è la seguente: "Per l'impegno nell'offerta di voli Covid free e l'ampio network di collegamenti disponibile grazie all'appartenenza a una grande alleanza aerea e alla stipula di partnership strategiche. Per l'ottimo programma fedeltà e la spiccata attenzione verso la sostenibilità". In passato, Delta Air Lines è stata premiata agli IMA Italian Mission Awards come "Migliore Compagnia Aerea per i viaggiatori d’affari – Rotte verso le Americhe" nel 2018 e nel 2020, e come "Migliore Compagnia Area di Lungo Raggio per i viaggiatori d’affari" nel 2014 e 2016.