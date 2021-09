Euro Cosmetic, ricavi in calo nel 1° semestre. Pesano covid e materie prime

(Teleborsa) - Il CdA di Euro Cosmetic - società quotata su AIM Italia e specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona) - ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Ioperativi sono stati pari a 11,7 milioni di euro, in calo del 20,2% rispetto ai 14,7 milioni di euro al 30 giugno 2020. La riduzione è dovuta principalmente "alla minor produzione per i clienti professionali dovuta al, alla riduzione del consumo di prodotti igienizzanti, allaed a un incremento delle lavorazioni in conto lavoro rispetto alle lavorazioni full service", sottolinea l'azienda.L'è stato pari a 1,7 milioni di euro (-41%), e l'pari a 674 mila euro (-55%). Laè positiva per 5.044 mila euro e si è ridotta per 847 mila rispetto al 31 dicembre 2020. Sull'andamento della posizione finanziaria netta hanno inciso principalmente: gli investimenti in immobilizzazioni materiali, quali il terreno destinato al nuovo capannone industriale, pagato interamente dalla società senza ricorso all'indebitamento finanziario; l'erogazione del dividendo agli azionisti per 1.238 mila euro; l'operazione di factor pro soluto per 2.512 mila euro."I risultati del primo semestre 2021 risentono del perdurare di uno scenario macroeconomico ancora incerto per la pandemia tuttora in corso", ha commentatodi Euro Cosmetic. "Sono convinta che proprio quando i mercati sono in difficoltà, gli investimenti in innovazione dei processi produttivi e dei prodotti per migliorarne la qualità, da sempre un valore assoluto di Euro Cosmetic, giocheranno un ruolo fondamentale per garantire il successo competitivo - ha aggiunto - Per questo Euro Cosmetic anche nel corso del primo semestre ha".