Future USA segnalano un rimbalzo dopo il crollo di lunedì

(Teleborsa) - Dopo una giornata chiusa in pesante ribasso, i future USA indicano che, tentando un rimbalzo dalla seduta peggiore in diversi mesi. L'appuntamento clou della settimana rimane il, dal quale potrebbe emergere una linea temporale più precisa per il tapering, ovvero il ritorno ad una condizione di normalità monetaria dopo un periodo di sostegno da parte della Banca centrale USA.Il contratto suls guadagna lo 0,770% a 34.233 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,73% a 4.389 punti. Il derivato sulsegna un +0,73% a 15.122 punti.Sul fronte, la giornata è priva di grandi spunti. Prima dell'Opening Bell, il Dipartimento del Commercio diffonderà i dati sull'apertura cantieri e il rilascio di permessi per la costruzione di nuove abitazioni. Il Bureau of Economic Analysis fornirà il dato sulle partite correnti per il secondo trimestre.Tra inella seduta odierna ci sono(ha rivisto al rialzo le sue prospettive finanziarie per il terzo trimestre),(ha affermato che il suo richiamo del vaccino Covid-19 è efficace al 94% se somministrato due mesi dopo la prima dose),(upgrade) e(downgrade).