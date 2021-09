Jonix, crescita a doppia cifra dei risultati semestrali

Jonix

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unche si attesta a 2,5 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto a 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.sono pari a 2,5 milioni di euro, in crescita dell’86% rispetto a 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2020.Il EBITDA ) si attesta a 0,51 milioni di euro, in linea con il dato al 30 giugno 2020 (0,49 milioni di euro), mentre il(EBIT) è pari a 0,46 milioni di euro in crescita del 4% rispetto al 30 giugno 2020 (0,44 milioni di euro), dopo ammortamenti per 52 migliaia di euro (47 migliaia di euro al 30 giugno 2020).Ilè pari a 0,43 milioni di euro, invariato rispetto al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per 13 migliaia di euro, in incremento rispetto a 8 migliaia di euro al 30 giugno 2020.L’si attesta a 0,31 milioni di euro, rispetto a 0,36 milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo imposte per 122 migliaia di euro (69 migliaia di euro al 30 giugno 2020).Laè cash positive per 4,0 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (debito per 22 migliaia di euro); la Posizione Finanziaria Netta ha beneficiato dell’incremento delle disponibilità liquide per effetto dell’operazione di quotazione su AIM Italia e della riduzione dei debiti verso altri finanziatori, mentre si registrano debiti verso banche a medio-lungo termine per 478 migliaia di euro.