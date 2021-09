L'indice delle società assicurative brillante (+1,56%), guizzo positivo per Unipol

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 18.980,7, balzando dell'1,56% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 5 punti, dopo un avvio a quota 274.Tra le azioni più importanti dell'indice assicurativo di Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,23%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,52%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,48%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,45%.