Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, dopo il lunedì nero innescato dalla crisi del gigante cinese Evergande e dai timori di ripercussioni globali. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, in particolare sulla riunione dellain programma domani e, in cui la banca centrale statunitense potrebbe ridurre i suoi acquisti di titoli.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,04%), raggiunge 71,02 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,21% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,50%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,11%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,46%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,34% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.934 punti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,04%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,76%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,57%.Decolla, con un importante progresso del 2,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,01%),(+2,68%),(+2,52%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,10%.scende dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.