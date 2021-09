Saipem firma protocollo intesa con Saudi Aramco per possibile NewCo

Saipem

(Teleborsa) -ha firmato conun protocollo d’intesa volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l'esecuzione di attività di ingegneria e costruzione nel settore industriale.L'iniziativa - spiega Saipem in una nota - si inserisce nell'ambito del, incentrato sulla capacità di costruzione in quattro settori chiave: sostenibilità, tecnologia, materiali industriali e avanzati.L'accordo prevede lain grado di svolgere nel Regno l'intera gamma di attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) massimizzando l'impiego delle risorse locali.Saipem può vantare con Saudi Aramco una collaborazione di lunga data, che include l'esecuzione di un'ampia gamma di attività, dall'ingegneria e costruzione onshore e offshore alle attività di perforazione, con impianti di trivellazione onshore e offshore.