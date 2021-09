Sostenibilità, BRI: crescita sostenuta potrebbe portare a scoppio bolla

(Teleborsa) - La crescente(ESG), favorita dai piani dei governi volti ad incentivare un'economia a basso contenuto di carbonio, ha provocato unadi questa asset class, che rischia di favorire lL'avvertimento è stato lanciato dalla, con uno studio intitolato "Sustainable finance: trends, valuations and exposures"."Data la crescita molto rapida della nuova classe di attivi, ci sono dubbi sulla possibilità che si possa sviluppare una bolla a meno che non venga garantita la trasparenza del mercato", sottolinea la BRI.Nonostante la mancanza di standardizzazione ed i conseguenti problemi di classificazione, una stima indica che gli asset ESG sono aumentati di quasi un terzo tra il 2016 e il 2020 arrivando sino a, non meno del 36% del totale degli asset gestiti gestiti.Un'altra serie di stime, basate su unae comprendente solo i fondi comuni di investimento e gli Exchange Traded Fund (ETF) legati a tematiche ESG o ad investimenti socialmente responsabili (SRI), mostra una crescita ancora più rapida - più di dieci volte negli ultimi cinque anni - ma a livelli inferiori pari a circaI fondi azionari ESG/SRI rappresentano circa il 3% del totale degli asset in gestione di fondi comuni ed ETF e i fondi obbligazionari ESG/SRI rappresentano circa l'1%.Per la BRI serve unadel mercato ESG. Se il mercato continuerà a crescere al ritmo attuale ed emergeranno strumenti più elaborati, ad esempio prodotti strutturati - si sottolinea - sarà importante non solodi finanziare la transizione verso un mondo low carbon, ma anche identificare einsiti nelle modifiche dei portafogli degli investitori.Di qui la necessità di unaadeguati sui portatori e sulle esposizioni, con particolare attenzione allae ai segmenti meno trasparenti del sistema finanziario. Da non sottovalutare poi la necessità di, regole dipiù affidabili.