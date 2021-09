Vinòforum, edizione 2021 chiude nel segno della ripresa con 50mila visitatori

(Teleborsa) - Con 820 aziende presenti, 2500 etichette in degustazione, quasi 50mila visitatori, 30 chef ad animare i Temporary Restaurant, 90 piatti proposti, 9 appuntamenti firmati The Night Dinner, 8 degustazioni nella Business Lounge, 9 incontri Top Tasting, oltre a centinaia degustazioni guidate gratuite di vino, olio extravergine di oliva, caffè, sigari e miscelazione,la manifestazione che si è svolta a Roma attraverso un percorso che si è snodato tra i 12mila mq del Parco di Tor di Quinto"Una grande edizione, andata anche al di là delle più rosee aspettative – commenta–. Come organizzatore non posso che essere estremamente soddisfatto del successo ottenuto, con numeri che premiano il lavoro svolto nel corso degli anni. Ma voglio anche indossare i panni del visitatore e dire che Vinòforum 2021 ha raggiunto il cuore di tutti anche, e forse soprattutto, per il livello dei contenuti, per la filosofia che ha animato ogni singolo appuntamento, per il feeling tra tutte le parti coinvolte. È stato realmente un palcoscenico importante, un momento di incontro che segna certamente le basi per una ripartenza positiva per tutto il settore. Ora ci mettiamo a lavoro per l'edizione 2022 che ritornerà a giugno".