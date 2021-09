ADNOC aumenta l'IPO dell'unità Drilling su forte domanda

Baker Hughes

(Teleborsa) - L'ADNOC - l'azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi Uniti - ha annunciato di avernell'offerta pubblica iniziale, la business unit che si occupa della perforazione, a causa della forte domanda da parte degli investitori per quella che probabilmente sarà la più grande quotazione dell'emirato in almeno quattro anni.La compagnia petrolifera statale ora, raccogliendo fino a 4,05 miliardi di dirham (circa 940 milioni di euro), mentre inizialmente aveva pianificato di offrire una quota del 7,5%. Le azioni offerte sono state incrementate da 1.200.000.000 a 1.760.000.000.Fatto salvo il completamento dell'IPO, ADNOC continuerà a detenere unanella società, mentre, che ha stretto una partnership strategica con ADNOC Drilling nell'ottobre 2018, manterrà la sua partecipazione del 5% nella società. Il prezzo di offerta di AED 2,30 per azione rimane invariatoIl periodo di sottoscrizione dell'IPO ADNOC Drilling rimane invariato e si chiuderà il 23 settembre 2021 per gli investitori retail degli Emirati Arabi Uniti e il 26 settembre 2021 per gli investitori istituzionali qualificati nazionali e internazionali. Si prevede che ADNOC Drilling sarà elencato sull'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) intorno al