Caro bollette, è possibile abbattere il costo subito prima della "stangata" autunnale

(Teleborsa) - Il temaè al centro dell'interesse generale, soprattutto per l'aggravio che i costi di luce e gas avranno sul bilancio delle famiglie italiane. L'allarme è stato lanciato dal, che ha preannunciato aumenti del 40% per la luce e del 30% per il gas a causa di una serie di fattori: l'aumento del prezzo del gas naturale, le ridotte forniture dalla Russia, il rincaro della CO2 (prezzo ETS) ed il maggior utilizzo del gas per produrre energia elettrica. Un effetto a cascata che ricade sui consumatori. Di qui lache saranno esaminate alla riunione delIl governo sta pensando, come avvenuto a luglio, di abbattere la componente della bolletta denominata, sebbene il margine di manovra sia davvero ristretto, ma c'è anche, che potrebbe "riscrivere" il modo in cui vengono calcolate le bollette ed evitare ulteriori stangate ai consumatori.Un mix di interventi cheper avere effetti visibili sulla bolletta. Per risparmiare, quindi, ie intervenire nell’unico modo possibile: passare subito alle migliorie scegliere leche mantengono il costo fermo per almeno 12 mesi.Il consiglio arriva dal comparatore, secondo cui "giocando d’anticipo rispetto al rincaro di ottobre, è possibile ottenere un netto risparmio sulle forniture di luce e gas, tagliando i prezzi dell’energia". La scelta di un prezzo bloccato, poi, garantirà che i "prezzi non vengano influenzati dall’andamento del mercato energetico" e "se anche nel corso dei prossimi mesi dovesse registrarsi un ulteriore stangata sui prezzi, il costo dell’energia resterà fisso, fino alla fine della promozione sottoscritta".Laed il flop di quello di "Maggior tutela", che per ironia della sorte dovrebbe mettere al riparo i consumatori da shock improvvisi, viene esplicitata da SOSTariffe nell'ultimo, mettendo a confronto 200 offerte tariffarie presenti sul mercato libero.Dall'Osservatorio emerge che il 40% delle offerte del Mercato Libero a prezzo fisso e il 28% di quelle a prezzo variabile garantiscono un risparmio rispetto alla "Maggior tutela".Una famiglia che passa subito al Mercato libero può arrivare a, ma l'abbattimento del costo delle fornitureper chi ha sceglie un'offerta ai.Il mercato a Maggior tutela dimostra quindi tutti i suoi limiti a più di un anno dalla sua abolizione il 1° gennaio 2023.Districarsi fra le innumerevoli offerte del Mercato libero è. Ma per questo, che assicura: "Scegliere di agire in anticipo rispetto agli aumenti di ottobre è, al momento, l’unica opzione utile per poter ridurre o evitare la stangata".Il comparatore propone poi, dal momento che il risparmio legato all’attivazione delle migliori offerte luce e gas del mercato libero varia anche. Dall'uso degli strumenti online all'App apposita, leggendo la stima del il consumo medio annuale direttamente sulla bolletta o usando l'apposito tool integrato nel comparatore, le possibilità per selezionare l'offerta ad hoc sono tante ed è anche possibile, gratuitamente, inviare una copia della bolletta e farsi aiutare gratuitamente da un consulente esperto.