Coronavirus in Italia, quasi 4000 nuovi casi. Green pass bis: ok Camera a decreto

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi dia fronte di poco più di 292 mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari.Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 22 settembre, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Nel periodo tra il 30 agosto e il 12 settembre registraticon una impennata di contagi soprattutto nei bimbi sotto i 3 anni. Sono i dati del report Gimbe sulla sicurezza Covid 19 nelle scuole forniti il presidente della Fondazione Gimbe,, il quale ha evidenziato che scendono i contagi soprattutto nella fascia 12-19 anni mentre sono aumentate le ospedalizzazioni dei bambinidell'Aula della Camera alche contiene anche le misure relative alla riapertura di scuole e università 'in presenza', riservando l'eventuale Dad (didattica a distanza) solamente a singole istituzioni scolastiche (o alle zone 'rosse') e all'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. I voti a favore sul provvedimento, che va convertito entro il 5 ottobre e va al Senato, sono stati 335,La variante Delta del coronavirus, intanto, ha superato tutte le altre varianti cosiddette Voc ('variant of concern') ed è adesso quellaa livello mondiale: lo ha reso noto ieir Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la crisi Covid-19. Lo riportano i media internazionali."Attualmente circolano meno dell'1% della Alfa, Beta e Gamma.ha detto van Kerkhove sottolineando che questa variante è talmente contagiosa che ha preso il posto di tutte le altre in circolazione nel mondo.Nel frattempo, lehanno superato. Lo calcola l'Afp. Quasi il 40% delle inoculazioni (2,18 miliardi) sono avvenute in Cina. Nella graduatoria dei Paesi con più vaccinazioni seguono India (826 milioni) e Stati Uniti (386 milioni). Forti restano le disparità tra stati ricchi e poveri. In quelli classificati "ad alto reddito" dalla Banca mondiale sono state somministrate in media 124 dosi ogni 100 abitanti, rispetto alle 4 dosi per 100 abitanti in quelliIn 3 Paesi - Burundi, Eritrea e North Korea - non risulta inoltre alcuna vaccinazione.