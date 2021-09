Enel colloca Sustainability-Linked bond e riacquista obbligazioni convenzionali

Enel

(Teleborsa) -- attraverso la controllata Enel Finance International N.V. - ha collocato sul mercato Eurobond un "" multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di. L'obbligazione ha ricevuto, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 11 miliardi di euro e una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), ha sottolineato la multinazionale Italiana dell'energia in una nota.Contestualmente, Enel Finance International ha lanciato un'offerta pubblica volontaria non vincolante per ilin circolazione denominate in dollari USA, per un importo target complessivo massimo di 1,5 miliardi di dollari."Con le operazioni che annunciamo oggi, attraverso le quali emettiamo nuovi Sustainability-Linked bond, offrendo di riacquistare, al contempo, obbligazioni convenzionali in circolazione, rafforziamo il nostro, in linea con gli impegni assunti all'interno dell’iniziativa della CFO Taskforce promossa dal Global Compact delle Nazioni Unite", ha commentatodi Enel.La nuova emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla, contribuendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework del gruppo. L'operazione fa seguito ai precedenti "Sustainability-Linked bond" emessi da Enel Finance International lo scorso giugno, per un totale di 3,25 miliardi di euro, e lo scorso luglio, per un totale di 4 miliardi di dollari. L'emissione, che ha una durata media di circa 9 anni, presenta un costo pari a circa 0,4%.