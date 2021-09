Eni, operatività su azioni proprie

Eni

(Teleborsa) -ha, tra il 13 e il 14 settembre 2021, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 10,851949 euro per azione, per uncomplessivo dinell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 12 maggio 2021.Dall’inizio del programma, l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia ha acquistato 7.643.318 azioni proprie (pari allo 0,21% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 80.377.823,89 euro.A seguito degli acquisti effettuati fino al 14 settembre 2021, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene 40.688.515 azioni proprie pari all'1,13% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 10,85 euro.