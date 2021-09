Euro Cosmetic, Fine Food acquista il 73% del capitale e lancia OPA

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -- società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica - hasociale di- società quotata su AIM Italia e specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona) - e(OPA) al prezzo 8,60 euro per azione Euro Cosmetic.Fine Foods & Pharmaceuticals ha acquistato 1.845.069 azioni di Euro Cosmetic dae 1.629.731 azioni Euro Cosmetic da, per un totale di 3.474.800 azioni. Venditori e acquirente hanno concordato che il prezzo per azione Euro Cosmetic che Fine Foods corrisponderà a MD sarà pari a 8,13 euro, mentre il prezzo che sarà corrisposto a Findea's sarà pari a 7,25 euro.Il prezzo dell'OPA rappresenta undel 22,3% del 22,5% e del 36,5% rispetto alla media aritmetica del prezzo ufficiale dell'azione,rispettivamente, dell'ultimo mese, degli ultimi 6 mesi e del prezzo di collocamento per la quotazione su AIM Italia., Global Coordinator e Nomad, ha accolto la richiesta disottoscritti con Findea's e MD in occasione della quotazione su AIM Italia in data 3 novembre 2020.Nell'ambito degli accordi è previsto che: Findea, Carlo Ravasio, MD e Daniela Maffoni sottoscrivanoin favore del Gruppo Fine Foods della durata di 5 anni; Findea sottoscriva con Euro Comsetic un accordo di consulenza per la durata di un anno; Fine Foods stipuli con Aphrodite S.r.l., società che fa riferimento a Daniela Maffoni, un accordo commerciale, della durata di 24 mesi, per la fornitura a quest'ultima di prodotti skincare per la vendita con marchio proprietario di Aphrodite.