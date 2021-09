Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una giornata in chiaroscuro (partita bene, ma chiusa con Dow Jones e S&P 500 in rosso), i future USA indicano che. Gli investitori sono stati rassicurati da notizie positive sul fronte Evergrande - con il pagamento di almeno una cedola nella giornata di domani - ma guardano con attenzione alla conclusione della due giorni di meeting della Federal Reserve. Per gli analisti la decisione sul tapering sarà ancora rinviata.Il contratto sulguadagna lo 0,58% a 34.117 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,51% a 4.376 punti. Il derivato sulsegna un +0,32% a 15.076 punti.Sul fronte, la Mortgage Bankers Associations (MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Dopo l'Opening Bell, verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio.