Icade Sante punta a IPO da 800 milioni di euro sulla Borsa di Parigi

Icade

(Teleborsa) -- il business nel comporto sanitario della società immobiliare francese- punta a raccogliere 800 milioni di euro nella sua offerta pubblica iniziale. La società ha fissato una forchetta di prezzo compresa tra 115 e 135 euro per azione, che potrebbe valutarla fino a 6,4 miliardi di euro. Icade Santé stima un flottante del 15,5% con l'esercizio integrale dell'opzione di over-allotment.L'IPO, partita oggi (22 settembre), andrà avanti fino al 29 settembre, con pricing il 30 settembre e quotazione su Euronext Paris. "L'IPO di Icade Santé è pienamente in linea con il piano strategico 2019-2022 del gruppo Icade e la sua ambizione di rendere Icade Santé la", si legge in una nota del gruppo. Con l'IPO, Icade Santé finanzierà il suo piano di investimenti da 3 miliardi di euro entro la fine del 2025 e accelererà il suo piano paneuropeo di espansione.