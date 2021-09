Il comparto bancario a Piazza Affari in rialzo (+1,18%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

FTSE MIB

Unicredit

Intesa Sanpaolo

BPER

listino milanese

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Banca MPS

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 9.376,8 per portarsi ora a quota 9.408,3, con un guadagno di 109,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 94, dopo aver avviato la seduta a 93.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,00%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,21%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,85%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,04%.avanza dello 0,87%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,85%.