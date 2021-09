Intesa Sanpaolo sostiene WeFree, il programma di prevenzione della Fondazione San Patrignano

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -sostiene, il programma di prevenzione dellee deldellache ha coinvolto con numerose attività, dal 2020 a oggi, oltre 48.000 giovani studenti. Per promuovere le attività di WeFree anche quest’anno viene organizzata la, iniziativa sportiva di raccolta fondi che si svolge quest’anno in doppia veste: virtuale dal 4 settembre al 2 ottobre per chi sceglie di fare una semplice camminata, una pedalata o correre sul tracciato che preferisce e dal vivo domenica 3 ottobre per le ragazze e i ragazzi della Comunità e per tutti coloro che vorranno correre all’interno di San Patrignano. L’obiettivo è percorrere 26 mila km per ricordare le 26 mila persone, soprattutto giovani, accolte dalla Comunità San Patrignano dalla sua nascita ad oggi.L’intervento della Banca rientra in un ampio progetto di collaborazione triennale con la Fondazione San Patrignano che vuole supportare la Comunità nel suo lavoro quotidiano didei giovani e sviluppare un progetto di prevenzione dedicato alle fasce minorili a contrasto del preoccupante fenomeno delle dipendenze. Nei primi diciotto mesi della partnership l’iniziativa ha permesso di conseguire importanti risultati: il sostegno quotidiano a più die oltre 400 persone che hanno terminato il percorso riabilitativo sono state supportate nel loro reinserimento anche con l’offerta di corsi di formazione e tirocini formativi certificati. Intesa Sanpaolo dedica ai giovani numerosi iniziative e questo sostegno ne conferma l’attenzione.