ITA, proseguono assemblee lavoratori. Si prova a ricucire lo strappo

(Teleborsa) - Proseguono a Fiumicino anche oggi, mercoledì 21 settembre, ledalle 10 alle 18, dopo la rottura delle scorse ore della trattative consul contratto da applicare ai dipendenti dellaIntanto, i Commissari straordinari Alitalia in una nota affermano che il valore di base per l'asta sul marchio Alitalia"In relazione a quanto dichiarato dal Presidente di Ita, Alfredo Altavilla, e in particolare al fatto che la valutazione del marchio Alitalia sarebbe 'non realistica' - si legge nella nota -, i Commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria confermano che la stima rappresenta il valore minimo risultante da una perizia, dovuta per Legge e operata da un professionista terzo incaricato dalla procedura,Altra data da segnare sul calendario ilprossimo quando potrà essere convocata l'Aula del Senato per un'informativa del ministro dell'economia Daniele Franco sulla strategia e sul piano industriale di Ita. E' quanto è stato previsto nella riunione dei capigruppo di Palazzo Madama.Ieri, intanto, dopo losi cerca di"Malgrado l'applicazione del regolamento aziendale, ci siamo impegnati per iscritto a continuare a tenere informati i sindacati e le associazioni professionali dell'andamento delle operazioni e della società perché crediamo fermamente che nel prosieguo dell'attività di Ita ci dovrà essere una occasione per rimettersi al tavolo e cercare di superare le decisioni prese ieri". E' quanto ha detto ieri il presidente esecutivo di Ita,, a margine dell'audizione alla Commissione trasporti della Camera.