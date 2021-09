Ripresa post pandemia: nuovo accordo Confindustria Lombardia-banche

BPM

(Teleborsa) - Presentato oggi, mercoledì 22 settembre, a Milano, presso la sede degli industriali lombardi, il nuovo accordo di collaborazione tra- si legge - hanno condiviso la necessità di rinnovare la collaborazione aggiornando l’accordo siglato nel 2019, alla luce delle mutate condizioni del contesto economico causate dalla pandemia e dalla trasformazione industriale, economica e sociale ormai in atto, conPer il Presidente di Confindustria Lombardia"questa iniziativa nasce per supportare le imprese in questa fase di profondi cambiamenti che la crisi sanitaria ha imposto al mondo produttivo, con filiere che si stanno ridisegnando e riorganizzando in uno scenario completamente diverso dal passato. E’ il momento di ripartire sprigionando tutte le energie di cui disponiamo, dalla capacità produttiva alle risorse economiche, focalizzando la nostra attenzione in particolare sulle PMI e sulle filiere"."Rinnoviamo la collaborazione con Confindustria, pronti ad accogliere la richiesta di attenzione verso il tessuto produttivo delle PMI lombarde, che hanno sofferto in questo periodo di crisi pandemica e che oggi hanno necessità di riorganizzarsi e rinnovarsi" commentaresponsabile Corporate di Banco BPM.Sottolinea, Responsabile Divisione Corporate Banking BNL Gruppo BNP Paribas: "L’accordo con Confindustria Lombardia è l’ulteriore conferma della nostra strategia che, nel sostegno al mondo industriale e produttivo come nel business in generale, punta ad un approccio di sistema, stringendo accordi con le maggiori rappresentanze dell’imprenditoria italiana nella convinzione che - ancor più in questo momento di ripartenza dell’economia - insieme si è più forti".Regional Manager Lombardia di UniCredit afferma: "In un contesto in forte evoluzione come quello attuale, è opportuno ampliare il nostro raggio d’azione mettendo a disposizione del tessuto produttivo lombardo, da sempre caratterizzato da intensità d’impresa e innovazione, non solo i tradizionali strumenti di credito ma anche soluzioni innovative a sostegno delle specifiche filiere, finalizzate al rafforzamento patrimoniale e alla diversificazione del capitale""Abbiamo riscontrato che il territorio lombardo è desideroso di ripartire con l’impegno e la vivacità che da sempre lo distinguono",dicedirettore commerciale Imprese Direzione Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo sottolineando che "la forte concentrazione in questa regione delle aree distrettuali con spiccata vocazione all’export, ci consentirà di proseguire insieme nel percorso di ripresa economica, in cui determinanti saranno l’innovazione e la sostenibilità delle PMI".L’accordo, esteso su richiesta di Confindustria Lombardia al Gruppo Lombardo della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, individua gliper il sostegno alla ripresa del sistema produttivo: liquidità e capitale circolante; allungamento dei tempi per la restituzione dei finanziamenti; sostegno agli investimenti in particolare legati alla transizione ecologica e digitale; rafforzamento patrimoniale; percorsi di aggregazione; valorizzazione della appartenenza delle imprese alle filiere consolidate e loro rafforzamento; altri strumenti a sostegno del rilancio dell’industria. In questi ambiti le banche si impegnano a mettere a disposizione delle imprese lombarde gli strumenti innovativi offerti dal sistema bancario.Da parte sua Confindustria Lombardia potrà attivare diretti contatti con le singole banche per definire apposite modalità di collaborazione e di divulgazione alle proprie imprese associate, tramite le sue Associazioni Territoriali, dell’accordo con particolare attenzione alla valorizzazione della loro appartenenza a filiere di imprese Champion e del loro portafoglio crediti quali elementi per migliorare le condizioni di accesso ai finanziamenti. L’accordo, della durata di un anno, infine prevedecomposta dal Presidente di Confindustria Lombardia, o suo delegato, e dai rappresentanti delle banche.