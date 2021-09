Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Intanto, arrivano segnali incoraggianti dalla Cina, con Evergrande che ha comunicato che porterà a termine il pagamento di alcune cedole su bond del mercato interno. Attesa per il meeting FED, con gli analisti che credono che la decisione sul tapering sarà ancora rinviata.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.773,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,55%.Si riduce di poco lo, che si porta a +100 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,61%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,28%, e buona performance per, che cresce dell'1,18%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,82%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.118 punti.Guadagni frazionali per il(+0,51%); pressoché invariato il(+0,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,74%),(+2,76%),(+2,58%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.di Milano,(+5,44%),(+3,29%),(+2,56%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.