Spagna, compravendite di abitazioni ai massimi in 13 anni a luglio

(Teleborsa) - In Spagna, a luglio, sono state vendute circa 50.200, il 53% in più rispetto allo stesso mese del 2020 e il. Lo comunica INE, l'Istituto nazionale di statistica, il quale sottolinea che le vendite di luglio sono state superiori del 4% rispetto ai livelli pre-pandemia e si avvicinano al ritmo frenetico registrato durante il boom immobiliare spagnolo nel 2008, quando ad aprile si registrò la vendita di circa 55.000 case.Il numero diceduti nel mese di luglio è di 183.717, ovvero il 26,2% in più rispetto allo stesso mese del 2020. L'87,1% delle vendite registrate nel mese di luglio corrisponde a immobilie il 12,9% a immobili. Nel caso di quelli urbani, il 57,4% sono compravendite di abitazioni. Il numero di compravendite di immobili rustici è aumentato del 12,2% nel tasso annuo a luglio e quello degli immobili urbani del 46,9%.