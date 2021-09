TitanMet, ricavi e perdita netta in calo nel 1° semestre

TitanMet

(Teleborsa) - Il CdA di- holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana - ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021. La società chiude il semestre con unnegativo per 7.500 euro, rispetto alla perdita di 31.000 euro al 30 giugno 2020 (l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 mostrava, invece, un utile di 15.000 euro). Isono stati pari a 304 mila euro, in calo del 59% rispetto ai 363 mila euro al 30 giugno 2020.Ilpresenta un saldo pari a 511 mila euro (rispetto ad 518 mila euro al 31 dicembre 2020). LaNetta è positiva per 84 mila euro (in diminuzione rispetto alla posizione negativa di 32 mila euro del 30 giugno 2020 e rispetto a quella del 31 dicembre 2020, positiva per 37 mila euro).Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, il CdA di TitanMet "ritiene che l'attività realizzata fino ad oggi possa assurgere a". Questo "sia nell'ottica della ristrutturazione finanziaria ed organizzativa, sia in quella dell'integrazione della realtà industriale di Met.Extra S.p.A., nonché in riferimento all'avviato processo di sviluppo in TitanMet di una struttura atta a fornire servizi e assistenza alle società del gruppo", sottolinea la società.