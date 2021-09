Versalis (Eni) esercita opzione per salire al 100% di Finproject

Eni

(Teleborsa) - Versalis - società del gruppoattiva nei settori della petrolchimica e della chimica da fonti rinnovabili - hadella rimanente quota del 60% delle azioni del gruppo industriale marchigiano, leader italiano nel settore del compounding e nella produzione di manufatti ultraleggeri, per far giungere la propria partecipazione al 100%. Il closing è previsto nel quarto trimestre 2021 e l'operazione è soggetta all'autorizzazione delle autorità antitrust competenti."L'acquisizione ha l'obiettivo di creare una, che basa il suo potenziale sulla sinergia tra la leadership tecnologica e industriale di Versalis nell'industria chimica e il posizionamento di Finproject sul mercato delle applicazioni ad alto valore aggiunto, business più resiliente alla volatilità dello scenario dell'industria chimica", si legge in una nota del Cane a sei zampe. Versalis punta a offrire soluzioni tecnologiche innovative per brand nei settori della moda, design, calzature e applicazioni industriali quali cavi, tubi, energia rinnovabile, edilizia e automotive."L'acquisizione del totale pacchetto azionario di Finproject è un passo strategico per accelerare ulteriormente il percorso di Versalis verso la specializzazione del portafoglio e per l'accesso a nuovi mercati - ha commentato- L'unione delle nostre competenze e quelle di Finproject ci consentirà di realizzare una piattaforma tecnologica integrata e di crescere rapidamente nello sviluppo congiunto di prodotti e soluzioni di grande valore".