Acea e CNR insieme per l'economia circolare

Acea

(Teleborsa) -, la società del Gruppoche si occupa di ingegneria e servizi, e l’(IRSA) delche mira al recupero di prodotti che generano elevato valore aggiunto dalla trasformazione della frazione organica dei rifiuti urbani e dei fanghi biologici, favorendo l’applicazione di modelli di economia circolare e portando ad una significativa riduzione degli scarti.BIOREF, improntate alla valorizzazione del loro potenziale di produzione di acidi grassi a media-lunga catena. Tali composti rappresentano materie prime utilizzabili nell’industria chimica per la produzione di polimeri e cosmetici, il cui mercato è in forte crescita., è volto allo sviluppo di tecnologie evolute nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e dei fanghi biologici, strategiche per l’applicazione dei principi della bio-economia sostenibile ed in linea con le politiche industriali del Gruppo Acea."Questo progetto di ricerca - ha sottolineato- mira alla valorizzazione dei rifiuti organici recuperando risorse e riducendo drasticamente l’impatto ambientale, ed è per l’IRSA, che da anni si occupa di tecnologie innovative per il trattamento di fanghi e rifiuti, un’come Acea Elabori per una sinergia strategica in vista di applicazioni su scala reale”.“Quello di Bioref - ha dichiaratoe Presidente di Acea Elabori - è ilche vede la società Elabori del Gruppo Acea e il team dell’IRSA-CNR, impegnatecome quello dei rifiuti urbani e delle acque reflue. In linea con gli obiettivi prefissati dall’agenda 2030 e dal PNRR, infatti, il progetto svilupperà modelli di economia circolare e porterà vantaggi oggettivi a tutto il settore industriale”.