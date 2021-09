Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Enel

Banca Mediolanum

Unipol

Tenaris

Nexi

Technogym

Falck Renewables

Carel Industries

Esprinet

Unieuro

Saras

SOL

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,172. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,69 dollari per barile, con un calo dello 0,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,79%, resta vicino alla parità(+0,04%), e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,79%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.989 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,04% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.589 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,89%.Su di giri(+2,84%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,67%.Effervescente, con un progresso del 2,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,96%),(+4,18%),(+2,80%) e(+2,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.