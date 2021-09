Imprese, Mediobanca: nel 2020 fatturato in calo (-11,7%) ma buone le prospettive di ripresa

Mediobanca

(Teleborsa) - Nonostante nel 2020 ildelle società italiane sia sceso dell'11,7% rispetto all'anno precedente, a causa degli impatti della pandemia sulle attività economiche, le prospettive future sono rosee e ilha tutte le carte in regola per la ripresa: le attese sono di una crescita pari al +7,7% quest'anno, cui seguirebbe un +6,5% nel 2022. È quanto stima l'Area Studi diche ha presentato la, indagine annuale sulle società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione (2140 le società analizzate).Lasempre più ampia e la ricostituzione degli scambi internazionali, sottolinea il rapporto, inducono all'ottimismo, al netto delle riserve legate alla dinamica dei prezzi dellee alla rimozione dellealle imprese attivate nel 2020. Inoltre, nell'ultimo anno le imprese hanno assuntoa cogliere in modo efficace la ripresa. Il contenuto costo del denaro ha, infatti, agevolato importanti operazioni di assunzione di: l'ammontare raccolto nel 2020 ha una consistenza che non si osservava dal 2007 ed è costituito per il 96,3% da indebitamento a medio lungo termine, tanto che a fine anno tale componente è arrivata a rappresentare il 70% di tutta la provvista finanziaria, la quota maggiore da inizio decennio. Un secondo aspetto d'interesse è relativo al concomitante aumento dellache ha segnato un aumento del 24,1% sul 2019, essenzialmente sotto forma di cassa (+31,5%).Lehanno lasciato sul terreno il 16,8%, complice il forte coinvolgimento nelle attività petrolifere (-34,7%) e in quelle energetiche (-12%). Migliore l'andamento del comparto privato che ha saldato con un -10,4%, per effetto della maggiore esposizione verso leche a loro volta hanno contenuto la perdita all'8,4%. Glisi sono ridotti in termini reali dell'8,2% rispetto al 2019, grazie alla stabilità delle imprese a controllo pubblico (-0,2%) che hanno fronteggiato la flessione del comparto privato (-11,6%). Nel 2009 la contrazione degli investimenti ebbe dimensione maggiore: -17,7%, con un -13,7% per il comparto pubblico e un -19,6% per quello privato.Leitaliane chiudono il decennio con vendite in aumento dell'11,9% (+27,5% l'export), nonostante le crisi ravvicinate del 2012-2013 e del 2020. Complessivamente nel 2020 le vendite invece delleitaliane sono tornate al di sotto dei livelli di inizio decennio (-9,3%). A questa dinamica si è sottratto il compartoche ha chiuso il 2020 sopra i volumi di vendite del 2011 (+2,6%), ma notevole, appunto, appare la performance messa a segno dalle medie imprese che hanno chiuso il 2020 con un +11,9% sul giro d'affari del 2011. Osservando la sola componente delle, la performance delle medie imprese è ancora più eclatante: +27,5% sul 2011.