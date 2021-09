Mediobanca, CdA approva bilancio 2020/2021 e convoca assemblea

Mediobanca

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il progetto die il bilancio consolidato al 30 giugno 2021, che rispecchiano quanto già comunicato lo scorso 29 luglio : risultato consolidato netto di 807,6 milioni di euro (600,4 milioni di euro nell'esercizio 2019-20) e di € 578,4 milioni di euro per la capogruppo (39,4 milioni di euro nell'esercizio 2019-20). All'assemblea degli azionisti del 28 ottobre verrà proposta l'assegnazione di unlordo unitario di 0,66 euro per azione, che verrà messo in pagamento dal 24 novembre con record date 23 novembre e data stacco 22 novembre.L'assemblea sarà chiamata ad approvaresu: approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021; autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; politica di remunerazione e incentivazione 2021-2022; politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro; sistema di incentivazione 2022 basato su strumenti finanziari; polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del gruppo.I soci dovranno invece approvaresu: l'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; revoca dell'attuale delega attribuita al CdA con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 ad aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante emissione di massime 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del gruppo.