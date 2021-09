Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

Banca Mediolanum

Amplifon

Banco BPM

Inwit

DiaSorin

Falck Renewables

Technogym

Autogrill

Carel Industries

Rai Way

Caltagirone SpA

ENAV

Acea

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Gli Eurolistini hanno così chiuso la terza seduta consecutiva in rialzo, in una giornata sostenuta da unall'indomani delle indicazioni della FED sul percorso per il tapering e grazie a una diminuzione dei timori per la situazione del gigante cinese Evergrande. Tonico l', che sulla piazza statunitense segna un aumento dell'1,23%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Perde terreno l', che scambia a 1.750,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,00%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,65%), che raggiunge 73,42 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +98 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,72%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,88%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,98%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.081 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,38% rispetto alla chiusura di ieri.Sale il(+1,09%); come pure, positivo il(+1,3%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,12 miliardi di euro, in ribasso (-6,68%), rispetto ai precedenti 2,27 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.di Milano, troviamo(+3,33%),(+3,21%),(+2,65%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,05%),(+4,54%),(+4,07%) e(+3,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.