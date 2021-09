Scuole, già 800 classi in quarantena. Anief: si doveva agire su distanziamento classi

(Teleborsa) -, con ben 800 classi che si stima siano già finite in quarantena. Numeri che smentiscono le affermazioni del, secondo cui iI contagi continuano ad aumentare ed Orizzonte scuola ha stimato che. La situazione in Italia, secondo La Repubblica, è piuttosto diversificata, anche perché differenti sono le regole della quarantena: dall’Emilia Romagna dove in quarantena vanno contatti stretti, alla Toscana che prevede la quarantena per tutto il gruppo classe, senza dimenticare il Veneto, dove resta a casa solo il contagiato.Secondo il sindacato della scuolatutto questo è la conseguenza degliche le scuole attuano nelle scuole: giusto ieri, Cittadinanzattiva ha detto che abbiamo ben 450mila alunni che studiano in 17mila classi in gruppi superiori a 25 unità, a fronte di 366mila classi."A pochissimi giorni dall’avvio dell’anno scolastico si può dire con certezza che l’impegno preso dal Governo e dall’amministrazione scolastica centrale di far tornare tutti gli alunni in presenza e dire addio alla didattica a distanza è fallito prima di essere messo alla prova", commenta, preannunciando che in autunno, con i primi freddi, ci sarà una impennata."La verità - incalza il leader del sindacato - è che, dimezzandolo, e allargare gli spazi"."Noi lo diciamo, inascoltati, da mesi:, facendo di tutto per tenere lontani gli alunni, riducendone quindi il numero per classe, aumentando la capienza delle aule e mettendo a disposizione delle scuoleNon è stato fatto, si è puntato tutto sul Green Pass, pensando, a torto, che fosse la panacea di tutti i mali e che sarebbe bastato a proteggere dai contagi", prosegue il sindacalista, auspicando per il futuro il corretto utilizzo dei fondi del PNRR.