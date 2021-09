Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

materiali

beni industriali

Salesforce.Com

Nike

American Express

JP Morgan

Biogen

Liberty Global

Tripadvisor

Liberty Global

Baidu

Stericycle

Western Digital

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,77%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.420 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); poco sopra la parità l'(+0,49%).Le azioni statunitensi sono quindi in rialzo per il secondo giorno consecutivo, sia perché i timori per unasi sono leggermente attenuati sia perché la non ha ancora comunicato con esattezza l'inizio del tapering.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,17%),(+0,99%) e(+0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,11%),(+1,70%),(+1,65%) e(+1,57%).Al top tra i, si posizionano(+2,69%),(+2,07%),(+1,85%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 320K unità; preced. 335K unità)15:45: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 61,5 punti; preced. 61,1 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1%).