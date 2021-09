Seduta all'insegna del toro a New York dopo la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

informatica

Boeing

Chevron

American Express

Goldman Sachs

United Health

Amgen

American Airlines

Nxp Semiconductors N V

Tripadvisor

Nvidia

Facebook

Adobe Systems

Biogen

Dollar Tree

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.258 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,95%.Sale il(+0,99%); con analoga direzione, positivo l'(+0,85%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,16%),(+1,58%) e(+1,40%).del Dow Jones,(+4,12%),(+2,96%),(+2,61%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Tra i(+3,85%),(+3,41%),(+3,30%) e(+3,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,99%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,07%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 320K unità; preced. 332K unità)15:45: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 61,5 punti; preced. 61,1 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,1%).