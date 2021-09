Smart working, dopo il boom le regole: le ultime novità

(Teleborsa) - Si attendono novità sul temache necessita di una regolamentazione – sia nel– non più rinviabile con la fine dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31 dicembre, quando cioè non si potrà più contare sullaper il ricorso al lavoro agile, tornando così allo scenariohe richiedeva la necessità di definire accordi individuali.A fissare il perimetro nellaci ha pensato nei giorni scorsi il Ministro: contratto – che dovrebbe tagliare il traguardo tra un mese) finalizzato proprio a regolare l’accesso e la gestione dello smart working nella pubblica amministrazione E pacchetto di misure parallelo a quello del lavoro in presenza.Nelintanto, molte aziende si sono già mosse per una soluzione che nella maggior parte dei casi sembrano aver optato per quello che è già stato ribattezzatoun mix cioè tra lavoro in presenza e da remoto.Dallasono comunque tanti i grandi “capitoli” sul tavolo chiamato a mettere nero su bianco l’accordo tra le parti da “trasferire” nei contratti.Stando all’ultima bozza, intanto, ila meno che la sede di lavoro sia fuori dai confini nazionali. Da definire le giornate in smart working e gli orari delle tre fasce di lavoro da remoto (operatività, contattabilità e inoperabilità).Alcuni studi, intanto, dimostrano come il lavoro agile abbia ricadute positive sia in termini di produttività che sull’inquinamento (in particolare, taglio delle emissioni per la riduzione degli spostamenti), e che se condotto correttamente contribuuisce a mantenere maggiore equilibrio tra vita personale e lavoro.Ovviamente no. Chiedere per dettagli, a proprietari di bar e ristoranti che hanno risentito – non poco – delloperdendo clienti stabili.