Tridico conferma: quarantena equiparata a malattia, 900 milioni di risorse

(Teleborsa) - Lache hanno avuto un contatto con unsarà equiparata alla malattia anche per ilLo conferma il presidente dell'Inps,in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell'anno dovrebbero essere stanziatiParlando del- ha detto - "è un, unche lo Stato decide di dare a tutti coloro che sono sotto una soglia proprio perchè è un. Succede in tutti iin tutti i paesi europei ed è una pietra miliare del welfare avanzato. Dopo di che la politica attiva deve prendersi cura di coloro che possono lavorare soprattutto. Oltre iPoi c'è una quota importante per la restante parte di "che hanno unaC'è un processo di formazione e di inclusione di queste persone per le quali si devono attivare comuni e centri per l'impiego". Per modificarlo, ha detto Tridico, "si comincia da ciò che sta attorno alQuello che ha inciso poco e funzionato di meno è il processo di inclusione e formazione che dovrebbero seguire i comuni e i centri per l'impiego. E' vero che c'è una